«الأزهر» يوضح 6 صدقات مستحبة في التعاملات اليومية.. أوصى بها النبي

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالعديد من الصدقات المستحبة، وهي ليست مقتصرة على المال فقط، بل تشمل سلوكيات وأخلاقًا تنشر الخير في المجتمع وتُسهم في تعزيز الروابط الإنسانية.

واستشهد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، بقول رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ».

الصدقات المستحبة على المسلم

وجاءت الصدقات المستحبة على المسلم، التي نشرها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وفقًا للحديث النبوي الشريف كالتالي:

- تبسمك في وجه أخيك.

- أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر.

- إرشادك الرجل في أرض الضلال.

- بصرك للرجل الرديء البصر.

- إماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق.

- إفراغك من دلوك في دلو أخيك.