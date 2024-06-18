«الأزهر للفتوى» يوضح فضل وآداب زيارة مسجد الرسول.. ماذا يفعل الحجاج في الروضة الشريفة؟

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فضل زيارة المسجد النبوي، وأداب الزيارة، وما يجب فعله بعد الانتهاء منها؛ إذ يتوجه الحجاج إلى الروضة الشريفة وزيارة قبر النبي عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج، موضحا عبر صفحته على «فيس بوك»، أن المسجد النبوي الشريف أحد المساجد الثلاثة التي لا تُشدّ الرحال إلا إليها، لقول الرسول: «لاَ تُشَدُ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المسجد الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى».

فضل الصلاة في مسجد رسول الله

وأشار إلى أن سيدنا رسول الله جعل له الصلاة في مسجده المبارك تفضّل الصلاة في غيره من المساجد عدا المسجد الحرام؛ فقال : صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةِ فيما سواه، إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ» (صحيح البخاري).

أول ما تبدأ به عند دخولك مسجد سيدنا رسول الله

عند دخول المسجد النبوي يبدأ المسلم بركعتي تحية المسجد؛ لقول النبي ﷺ : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِس حَتَّى يُصلي رَكْعَتَين»، ويُستحب تأدية الصلاة في الروضة الشريفة لفضل مكانها كما أخبر بقوله: «مَا بَينَ بَيْتِي وَمِنْبَرَي رَوْضَةٌ مِنْ رياض الجَنَّةِ»، هذا إذا وجد فيها موضعا له دون تزاحم أو إيذاء للمصلين.

السلام على سيدنا رسول الله

بعد الصلاة يتوجه المسلم إلى الحجرة النبوية الشريفة ويقف قبالة سيدنا رسول الله سيد الأنام، في أدب جم واحترام ويقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ويحييه بما يفيض على لسانه من عبارات التحية التي يحركها لهفة الاشتياق إلى لقاء إمام المرسلين.

السلام على صاحبيه رضي الله عنهما

بعد السلام على سيد الأنام يتحرك المسلم جهة اليمين قدر ذراع ليكون قبالة قبر صديق الأمة وخليفة رسول الله ﷺ أبي بكر رضي الله عنه، ويُلقي عليه التحية والسلام، ثم يتحرك إلى اليمين قدر ذراع ليكون قبالة قبر أمير المؤمنين فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيلقي عليه التحية والسلام.

آداب زيارة سيدنا رسول الله

لا ينبغي رفع الصوت عند سيدنا رسول الله ولا في حضرته الشريفة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}، بل يلتزم المسلم السكينة والوقار؛ متجنبا الهرولة في المسجد، والمزاحمة في روضته الشريفة.

بعد انتهاء الزيارة

يستحب زيارة البقيع، وشهداء أحد، والصلاة في مسجد قباء بعد زيارة سيدنا رسول الله، وبعد عودة المحبّ من زيارة حبيبه عليه استحضار تلك الحال الإيمانية التي كانت بين يديه، والتزام أمره، واتباع سنته، ومدارسة هديه وسيرته، والبلاغ عنه وعن دينه بحكمة ورحمة.