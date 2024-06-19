عاجل| رحيل حارس الأهلي وقرار كولر.. فرمان الزمالك ومصير أحمد حجازي

«مايفوتكش» خدمة إخبارية صباحية ومسائية يُقدمها «الوطن سبورت» للقرّاء والمتابعين يوميا، يستعرض خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية والعالمية، وأبرز ما يدور داخل جدران قلعتي الأهلي والزمالك، وباقي الأندية المصرية.

رحيل حارس الأهلي يقترب

اقترب محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، من الرحيل لأحد الأندية السعودية، في ظل تألق اللاعب خلال الفترة الماضية مع المارد الأحمر ومساهمته في حصد القلعة الحمراء للعديد من البطولات في السنوات الأخيرة.

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قرار كولر داخل الأهلي قبل مواجهة الداخلية

إتخذ مارسيل كولرمدرب الأهلي قراره قبل مواجهة الداخلية، بمنع الراحة والاستمرار في التدريبات دون الحصول على راحة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام فريق الداخلية ضمن مباريات دوري NILE.

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ثنائي جديد يقترب من الظهور مع الأهلي أمام الداخلية

بات الثنائي أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس مرشحان بقوة للظهور في تشكيل الأهلي خلال مباراة الداخلية، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، ضمن مباريات دوري NILE.

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فرمان الزمالك من جوميز قبل مباراة فاركو

أصدَر جوزيه جوميز مدرب الزمالك فرمانًا بالعودة للتدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، للاعبين لمدة 24 ساعة، بعد الهزيمة من المصري البورسعيدي.

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عمر جابر يظهر مع الزمالك في مباراة فاركو

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات عمر جابر، ظهير أيمن الفريق، خلال مواجهة فريق فاركو المقبلة في مسابقة دوري NiLE.

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مصير أحمد حجازي من اللعب لـ الأهلي أو الزمالك

تحدد مصير المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ارتبط اسم اللاعب بالعودة مجددًا للدوري المصري عبر بوابة الأهلي أو الزمالك.

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