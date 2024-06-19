محمد صلاح يضع ليفربول في ورطة ويهدد «صفقة الموسم»

تجد إدارة نادي ليفربول الإنجليزي نفسها في مأزق، قبل أسابيع قليلة من انطلاق فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، وذلك بعد أن دخلت في مفاوضات مع مايكل أوليز، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، لتدعيم صفوفه.

ليفربول الذي دخل في صراع مع كلٍ من تشيلسي ومانشستر يونايتد للحصول على توقيع اللاعب الصاعد، بات مهددًا بعدم إتمام الصفقة بسبب محمد صلاح هداف الفريق، وقائد منتخب مصر، بحسب موقع «Football Transfers».

محمد صلاح يهدد صفقة ليفربول الجديدة

ويسعى الريدز للتعاقد مع جناح أيمن، مع وجود مهاجم كريستال بالاس وكذلك يوهان باكايوكو من بي إس في أيندهوفن في القائمة المرشحة، في رحلة البحث عن خليفة محمد صلاح، الذي يتبقى موسم أخير في عقده، إلا أنَّ هناك عدة مخاوف تحاصر مسؤولي النادي من التعاقد مع أوليز.

بحسب التقرير، المخاوف تتعلق بشأن وقت اللعب الذي يمكن أن يقدمه للاعب الموسم المقبل، إذ أنه مع وجود محمد صلاح ستكون مشاركته غير مضمونة، مما يجعل الصفقة المحتملة صعبة.

هل يفشل ليفربول في التعاقد مع خليفة محمد صلاح؟

وتعد خطة ليفربول للتعاقد مع بديل محمد صلاح طويلة الأمد، أي أنَّ الصفقة المنتظرة قد لا تشارك بشكل أساسي في الموسم المقبل مع وجود الفرعون المصري، ولكنها تضمن مكانها مع رحيله بعد انتهاء عقده.

ويريد كريستال بالاس استيفاء الشرط الجزائي الكامل البالغ 60 مليون جنيه إسترليني للسماح لـ «أوليز» صاحب الـ22 عامًا بالمغادرة.