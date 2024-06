لاعب مصري مرشح لزمالة محمد صلاح في ليفربول.. من هو ألفين أيمن؟

لاعب مصري لم يُكمل عامه الـ20، ومُرشح لأن يكون زميلًا لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومُجاورًا له، إذ يقترب ليفربول من الاتفاق على صفقة انتقال للتعاقد مع الشاب ألفين أيمن، وإكمال أول توقيع له منذ فتح نافذة الانتقالات الصيفية، ليكون الدوري الإنجليزي الممتاز، على موعد مع استقبال نجم مصري جديد.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد سافر اللاعب ألفين أيمن، مع فريق ولفرهامبتون الأول لخوض مباراته خارج أرضه ضد مانشستر سيتي الشهر الماضي، وخاض مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى، وعلى الرغم من عدم انضمامه إلى الفريق المكون من 20 لاعبًا، فإن مدرب ولفرهامبتون غاري أونيل، قد ضمه بالفعل إلى الفريق الأول لاكتساب الخبرة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن اللاعب ألفين أيمن المرشح للانضمام لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي بحسب الصحيفة البريطانية:

- ألفين أيمن يبلغ من العمر 16 عامًا، فهو من مواليد عام 2008 لأب مصري وأم إنجليزية، ويحمل الجنسية الإنجليزية.

- يلعب «أيمن» في خط الوسط بالإضافة إلى مركز قلب الدفاع.

- بدأ مسيرته الكروية مع فريق برادفورد بإنجلترا، ووقع عقدًا للمنحة الدراسية مع نادي ويست يوركشاير عندما كان لا يزال جزءًا من فريق تحت 14 عامًا.

- لفت أداؤه الأنظار حتى تعاقد معه نادي وولفرهامبتون في صيف 2023، ويلعب «ألفين» بشكل أساسي هذا الموسم، في مرحلة الناشئين مع وولفرهامبتون.

- انضم أيمن مع ولفرهامبتون إلى فريق تحت 17 عامًا في كوريا الجنوبية للمشاركة في كأس الشباب الدولية الافتتاحية للدوري الكوري الجنوبي.

- حصل على اعتراف دولي مع إنجلترا، واختياره كلاعب احتياطي للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا العام الماضي.

- سجل ألفين أيمن لصالح ولفرهامبتون في نصف نهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 17 عامًا ضد ليستر سيتي في أواخر يناير، وأنهى المباراة بلمسته الأولى بعد نزوله كبديل في الشوط الثاني ليحقق الفوز بنتيجة 3-1.

- لعب ألفين أيمن 7 مباريات مع ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عامًا، وبسبب تألقه اللافت، جرى تصعيده إلى فريق تحت 21 عامًا ولعب معهم مباراتين، وأثنى عليه مدرب الفريق تحت 21 عامًا جيمس كولينز قائلًا: «كان ألفين مجتهدًا في دفاعه وذكيًا حقًا في تمركزه حيث كان يدافع».

