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عاجل.. تطور مفاجئ في رحيل محمد صلاح عن ليفربول

كتب:

مصطفى عبدالجواد
03:02 م | الأحد 16 يونيو 2024
محمد صلاح

محمد صلاح

تواصل أندية دوري روشن السعودي سعيها نحو التعاقد مع صفقات قوية استعدادًا للموسم المقبل 2024-2025، ويأتي ناديا اتحادة جدة والنصر على رأس تلك الأندية التي ترغب في تدعيم صفوفها بأبرز نجوم العالم.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «تيم توك» الإنجليزي، فإنّ اتحاد جدة ينوي التعاقد مع جناح مميز هذا الصيف، ووضع قائمة مختصرة من 3 لاعبين، لكنه لن يتحرك نحو أي منهم إلا بعد التعاقد مع مدرب جديد خلفًا لمارسيلو جاياردو، الذي يقترب من الرحيل.

وأضاف التقرير أن محمد صلاح، جناح ليفربول ومنتخب مصر، يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين، خصوصًا أن النادي سبق وأن قدم له عرضًا ضخمًا الصيف الماضي.

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