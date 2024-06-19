وظائف شاغرة دون خبرة.. اعرف الشروط ورابط التقديم
كتب:
عبدالعزيز سلامة
03:58 م | الأربعاء 19 يونيو 2024
وظائف خالية - تعبيرية
كشفت إحدى شركات القطاع الخاص عن حاجتها إلى عمال إنتاج للتوظيف لديها دون شرط الخبرة، للعمل لديها في أفرعها بمناطق (الجيزة - إمبابة - أوسيم - أبو رواش)، برواتب مجزية وعدد من المزايا المتعلقة بالعمل، بحسب موقع توظيف مصر.
متطلبات الوظيفة
ويشترط للالتحاق بهذه الوظيفة أن يتوفر في المتقدم الشروط التالية:
- أن يكون حديث التخرج
- الجنس المطلوب: ذكور.
- السن المطلوب لا يزيد عن 36 سنة.
- المؤهل المطلوب: الحصول على الشهادة الإعدادية بحد أدنى.
- نوع الوظيفة: يوم كامل.
المميزات الوظيفية
يحصل المقبول في الوظيفة على راتب أساسي قابل للتفاوض، إضافة إلى عدد من المميزات الأخرى، كما يلي.
- يُحتسب الوقت الإضافي.
- توفير سكن تابع للشركة.
- مواصلات على حساب الشركة.
- تأمينات صحية.
- تأمينات اجتماعية.
ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع فرصنا، ثم إدخال البيانات المطلوبة بعد تسجيل الدخول في الموقع، إن لم تكن مسجلا عليه من قبل.