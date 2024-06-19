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وظائف شاغرة دون خبرة.. اعرف الشروط ورابط التقديم

كتب:

عبدالعزيز سلامة
03:58 م | الأربعاء 19 يونيو 2024
وظائف خالية - تعبيرية

وظائف خالية - تعبيرية

كشفت إحدى شركات القطاع الخاص عن حاجتها إلى عمال إنتاج للتوظيف لديها دون شرط الخبرة، للعمل لديها في أفرعها بمناطق (الجيزة - إمبابة - أوسيم - أبو رواش)، برواتب مجزية وعدد من المزايا المتعلقة بالعمل، بحسب موقع توظيف مصر.

متطلبات الوظيفة

ويشترط للالتحاق بهذه الوظيفة أن يتوفر في المتقدم الشروط التالية:

- أن يكون حديث التخرج

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن المطلوب لا يزيد عن 36 سنة.

- المؤهل المطلوب: الحصول على الشهادة الإعدادية بحد أدنى.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

المميزات الوظيفية

يحصل المقبول في الوظيفة على راتب أساسي قابل للتفاوض، إضافة إلى عدد من المميزات الأخرى، كما يلي.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن تابع للشركة.

- مواصلات على حساب الشركة.

- تأمينات صحية.

- تأمينات اجتماعية.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع فرصنا، ثم إدخال البيانات المطلوبة بعد تسجيل الدخول في الموقع، إن لم تكن مسجلا عليه من قبل.

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بقلم عبدالعزيز سلامة