التحالف الوطني: 4 ملايين أسرة مستفيدة من توزيع لحوم الأضاحي

قال مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ مؤسسات التحالف الوطني تعمل على ذبح الأضاحي وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، متابعا أنّ الأهم بالنسبة لأمانات التحالف المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، إدخال البهجة على الأطفال من خلال زيارة دور الأيتام والرعاية وتوزيع الهدايا عليهم، فضلا عن توفير الساحات لأداء صلاة العيد وإدخال السرور على المصلين.

عدد المستفيدين من جهود التحالف الوطني

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «أكثر من 4 ملايين أسرة تستفيد من توزيع مؤسسات التحالف الوطني للحوم والأضاحي بشكل مباشر».

وتابع، أنّه يتم ذبح وتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا منذ اليوم الأول بعد صلاة العيد مباشرة، ويستمر الأمر حتى رابع أيام العيد، مشيرا إلى أنّ بعض المؤسسات داخل التحالف الوطني توزع آلاف من الأطنان من المواد الغذائية بجوار لحوم الأضاحي، وهذا الأمر جديد بالعام الحالي.