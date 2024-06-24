طرق الحصول على نفقة من بنك ناصر الاجتماعي.. «التضامن» توضح التفاصيل
كتب:
كريم روماني
02:58 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
بنك ناصر الاجتماعي - صورة أرشيفية
حدد هشام وحيد، رئيس الإدارة العامة للنفقة والمسؤول عن صندوق تأمين الأسرة، طرق الحصول على نفقة من بنك ناصر الاجتماعي، مؤكداً أن إجمالي المنصرف من خلال الصندوق منذ نشأته نحو 7 مليارات جنيه، وعدد المستفيدين من النفقة بلغوا نحو 511 ألفا و750 مستفيدًا بأحكام قضائية.
طرق الحصول على النفقة
وقال «وحيد» لـ «الوطن»، إن طرق الحصول على النفقة، تتمثل في الآتي:
- التقديم بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعي الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المُعد لهذا للغرض.
- إرفاق الصورة التنفيذية للحكم وصورة تحقيق الشخصية بالطلب.
- إرفاق البيانات المتاحة عن المنفذ ضده بالطلب.
صندوق نظام تأمين الأسرة
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة عن صندوق نظام تأمين الأسرة، وهي كالآتي:
- أنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004.
- يتبع بنك ناصر الاجتماعي.
- يسهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى كافة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.
- يهدف إلى تحقيق الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.
- يستهدف تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها.
- صرف النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر لهما أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.
- إعداد دليل عمل للصندوق شاملاً لكافة القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل.
- العمل على زيادة معدل تحصيل المديونيات من خلال بلاغات النيابة العامة ضد مديني النفقة الممتنعين عن السداد.
- تقرر تشكيل لجنة لمتابعة جميع المتأخرات المستحقة على المدينين الممتنعين عن السداد.
- تعمل وزارة التضامن على تدقيق قواعد البيانات والربط الشبكي مع برامج الحماية الاجتماعية.