هل يمكن تحصيل النفقة الزوجية بأثر رجعي؟.. محامٍ يجيب

تعتبر النفقة المورد المالي الوحيد للزوجة عقب انهيار العلاقة بين الأزواج، ولكن يثور التساؤل حول مدى إمكانية أن تصرف الزوجة النفقة بأثر رجعي من عدمه، أي تأخذ مدة سنة سابقة من تاريخ التسوية أمام مكتب التسوية في محكمة الأسرة.

إثبات الخلافات الزوجية

قال أيمن محفوظ المحامي، إنه يحق للزوجة الحصول على نفقة زوجية بأثر رجعي قد يمتد لمدة سنة، ولكن يجب أن تثبت للمحكمة أن هناك مشاكل بينها وبين زوجها امتدت لسنة، وأنه لم ينفق عليها طوال هذه المدة، وإذا استطاعت أن تثبت هذا للمحكمة، فستعطيها سنة سابقة على تاريخ التسوية أمام مكتب التسوية التابع لمحكمة الأسرة وليس من تاريخ رفع الدعوى، أما إذا لم تستطع إثبات ذلك ستأخذ فقط نفقتها من تاريخ رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة.

%25 من راتب الزوج

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن النفقة الزوجية تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية وفي حدود قيمة النفقة تقدر بحوالي 25% من قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه الزوج.