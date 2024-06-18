3 أيام من القلق تنتهي بفاجعة.. تفاصيل وفاة شاب ووالده على جبل عرفات

3 أيام كاملة من القلق، عاشها أهالي قرية منشأة عزت في الدقهلية، بعد فقد أسرة الدكتور عبدالعزيز خضر، التواصل معه ونجله «أحمد» يوم وقفة عرفات خلال أداء مناسك الحج في السعودية، قبل أن تكتشف الأسرة الفاجعة بوفاة الأب والابن على جبل عرفة في ساعة واحدة.

تفاصيل وفاة شاب بعد رحيل والده بساعة واحدة على جبل عرفات

منشورات عديدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجموعات المخصصة للبحث عن المفقودين في الحج، أملا في العثور على الأب أو الابن والتواصل معهما، لكن رحلة البحث انتهت بكارثة حسب ما أكد أحد أقارب الأسرة لـ «الوطن».

«اكتشفنا أنّ الوالد توفي يوم وقفة عرفات في الساعة الثالثة، ثم فقدنا الاتصال مع الدكتور أحمد الذي اكتشفنا أنّه توفي بعد ساعة واحدة من وفاة والده على جبل عرفة».. قال أحد أقارب الأسرة لـ«الوطن»، مؤكدا أنّه جرى التعرف على جثمان الابن «أحمد» في مستشفى المعيصم المركزي بمكة المكرمة.

بعد الإعلان عن وفاة الابن عقب وفاة الأب خلال مناسك الحج، انتابت مشاعر الصدمة والحزن أبناء قرية منشأة عزت، وكتب أحد أصدقائه على فيسبوك: «صديقنا الدكتور أحمد خضر ربنا توفاه على جبل عرفات وهو يؤدي مناسك الحج مع والده، الأب والابن ماتوا على أعظم عبادة في أطهر البقاع، لله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمك يا أحمد ويغفر لك أنت ووالدك ويصبر أهلكم ويختم لنا بخاتمة السعادة ويلحقنا بك على خير حال، كنت نعم الرجل ونعم الصديق».

وحسب ما أوضح أحد أقارب الأسرة، يعمل الابن الراحل أحمد خضر، أخصائي مختبرات طبية في ‎الجمعية المصرية للعلوم الطبية، وهو صاحب مدير معامل خضر للتحاليل الطبية، حاصل على ‎ماجستير في الميكروبيولوجية الطبية من جامعة قناة السويس.