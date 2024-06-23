ظاهرة مناخية تؤثر على المصطافين في مرسى مطروح غدا.. «خليك قريب من الشط»

مع استقبال فصل الصيف، وبدء العطلة الصيفية يلجأ الأشخاص إلى شواطئ البحار المختلفة، للاستمتاع بالبحر، واستنشاق هواء باردًا، إذ عادًة ما تكون شواطئ مرسى مطروح الاختيار الأول للعديد من الأسر بوجه عام، والشباب بشكل خاص، إذ تتمتع المدينة بشواطئ مختلفة، وبحر نقي، وتعد واحدة من أجمل المدن الساحلية والمصيفية في مصر.

وعلى الرغم من بحر مرسى مطروح المميز، إلا إن هناك بعض الظواهر المفاجئة، قد تؤثر على حركة المصطافين.

ظاهرة تؤثر على المصيفين في مرسى مطروح

وكشفت هيئة الأرصاد، تعرض بعض الشواطئ في مرسى مطروح غدًا، الاثنين، إلى اضطراب البحر المتوسط مع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن غدًا، الاثنين، سيشهد ارتفاع أمواج على شواطئ مرسى مطروح مابين 1:5 إلى 2 متر، موضحة إن البحر جاهز للأعمال البحرية، لكن سرعات رياح عالية تعيق المصيفين

وحذرت «غانم» المصطافين من العوم بالأعماق، ناصحة بضرورة الاستمتاع بالبحر ولكن في منطقة قريبة للشاطئ، مع اتباع التعليمات الموجودة على الشواطئ.

وعن تأثر الطقس باضطراب البحر المتوسط، أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الجو تتأثر بالتوزيعات الضغطية ونشاط الرياح وليس الظواهر البحرية.

نصائح للحماية أثناء اضطراب البحر

وكان الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، المصطافين، قدم من قبل عدة نصائح لتجنب مخاطر حالة البحر المضطربة، جاءت على النحو التالي:

- ضرورة السباحة بالمناطق الموجود بها منقذون.

- اتباع التعليمات المكتوبة.

- تجنب لمن لا يجيد السباحة نزول مياه البحر أثناء ارتفاع الأمواج.

- ارتداء سترة النجاة «اللايف جاكيت».

- راقب أطفالك جيدا أثناء نزولهم البحر.

- لا تستخدم أطواق النجاة مع الأمواج العالية لأنها قد تسحبك إلى داخل البحر.

- تجنب القز من أماكن عالية.