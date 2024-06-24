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60 ألف طالب بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد اليوم

كتب:

رؤى ممدوح
08:21 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
امتحانات الثانوية الأزهرية- أرشيفية

امتحانات الثانوية الأزهرية- أرشيفية

يؤدي طلاب القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهرية اليوم، امتحان مادة التوحيد ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2023-2024، إذ من المقرر أنّ تفتح اللجان أبوابها في جميع المعاهد الأزهرية التي تُقام بها الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفًا و319 طالبًا و27 ألفًا و927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59 ألفًا و169 طالبًا، و36 ألفًا و977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156 ألفًا و392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

تعليمات قطاع المعاهد

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه مع انطلاق الامتحانات لهذا العام، جرى التشديد على ضرورة التزام رؤساء اللجان بتعليمات قطاع المعاهد والإدارة المركزية للامتحانات، وتحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكل اللجان.

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية ورصد أي أحداث تخصها على مستوى الجمهورية وحل أي مشكلات تطرأ عليها فورا.

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بقلم رؤى ممدوح