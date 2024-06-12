امتحان الأدب والنصوص يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية الأزهرية بالقليوبية

سادت حالة من الفرحة والارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة القليوبية، بسبب سهولة امتحان مادة الأدب والنصوص للشعبة العلمية، معربين عن سعادتهم بسهولة الامتحان الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

وأكد الطلاب أنّ امتحان الأدب والبلاغة، كان سهلًا ومناسبًا لكل المستويات ماعدا جزئيتين للطلاب المتميزين، واستطاع الجميع الإجابة بشكل جيد إذ جاء الامتحان مطابقًا للنماذج الرسمية التي استعانوا بها في أثناء مذاكرتهم.

لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالقليوبية

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالقليوبية، يبلغ 4195 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 18 لجنة عامة تضم 166 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، في ظل التشديد على عدم اصطحاب الطلاب والطالبات الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات.

وشددت اللجنة المشرفة علي امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيم الامتحانات، وتأمين المنشآت كافة، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد، لتحقيق الانضباط داخل اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الطلاب والمراقبين مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة.