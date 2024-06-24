أبرز مؤشرات أداء الموازنة العامة في 11 شهرا.. 32 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أبرز مؤشرات أداء الموازنة العامة في 11 شهرا، خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مايو 2024، وفقا لبيان وزارة المالية.

822 مليار جنيه فائض أولي

وأشار معلومات الوزارة على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الفائض الأولي بلغ 822 مليار جنيه بنسبة 5.87% من الناتج المحلي، بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 1.15% العام المالي الماضي.

وشملت أبرز مؤشرات أداء الموازنة العامة في 11 شهرًا كالتالي:

أبرز مؤشرات أداء الموازنة العامة

- 2.2 تريليون جنيه إجمالي الايرادات العامة بنسبة نمو 73.7% .

- 822 مليار جنيه فائض أولي بنسبة 5.87 من الناتج المحلي.

- %3.6 نسبة العجز الكلي مقارنة بـ6.1% العام الماضي.

- 2.7 تريليون جنيه إجمالي المصروفات بنسبة نمو 43.2%.

- 778 مليار جنيه إجمالي الايرادات غير الضريبية بنسبة نمو 258% .

- 226 مليار جنيه تم توفيرها للتعليم بنسبة نمو 20%.

- 1.4 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 36 نمو%.

- 156 مليار جنيه جرى توفيرها للصحة بنسبة نمو 32%.

- زيادة الإنفاق على الدعم والمنح لـ467 مليار جنيه بنسبة نمو 26%.

- زيادة الإنفاق على الأجور لـ467 مليار جنيه بنسبة نمو 27%.

- سداد 185 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات.

- إنفاق 119 مليار جنيه لدعم السلع و32 مليار لـ«تكافل وكرامة».