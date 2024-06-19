أستاذ إدارة واستثمار: تحسن المؤشرات المالية يعكس جهود مصر الاقتصادية

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار إنَّ تحسن مؤشرات المالية العامة أو الأداء الاقتصادي المصري في ضوء التقارير الدولية التي تمثلت في إشادات مؤسسات التصنيف الكبار «فيتش» و«موديز» و«ستاندر آند بورز»، يعكس جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة لمعالجة الخلل والوهن الذي كان يمر به الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية نتيجة الظروف الاستثنائية التي كان يمر بها الاقتصاد العالمي مثل لائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

الاقتصاد العالمي أثر بشكل كبير على أداء اقتصاد الدول

وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أنَّ الاقتصاد العالمي أثر بشكل كبير جداً على أداء اقتصاد الدول وخاصة في مصر، موضحًا أنَّ مصر بذلت جهودًا كثيرة خلال الفترة الأخيرة بهدف تحسن أداء الاقتصاد المصري.

مشروع رأس الحكمة أحد مؤشرات تحسن أداء الاقتصاد المصري

وأشار إلى أنَّ هذه الجهود تتمثل في الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وحزمة المساعدات الاتحاد الأوروبي، وبالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة، لافتًا إلى أنَّ كل هذه العوامل أدت إلى مجموعة من المؤشرات تتمثل في ظهور فائض أولي في الموازنة العامة للدولة تجاوز 3% بعدما كان سالب من قبل هذا التحسن، متوقعًا تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى أن بعد نهاية الموازنة المقبلة يتم خفض معدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي.