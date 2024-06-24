وزير الري يتابع الموقف المائي ومناسيب شبكة الترع والمصارف في المحافظات

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، والاطمئنان على حالة الري وموقف التصرفات والمناسيب في شبكة الترع والمصارف، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والمنشآت المائية.

متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية

واستعرض خلال الاجتماع الموقف المائي في المحافظات بشكل عام، وبعدد من النقاط الساخنة بشكل خاص والتي تتطلب المتابعة الدائمة لها من قبل أجهزة الوزارة مثل زمامات ترع السويس وبورسعيد ووادي النقرة، مشددا على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية لهذه المناطق بشكل مستديم، لضمان استيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية لاحتياجات الري والشرب وغيرها من الاستخدامات، بالتزامن مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذه المواقع مثل المحليات وأجهزة وزارة الزراعة وشركات مياه الشرب وغيرها، لضمان إدارة المنظومة المائية بهذه المناطق بكفاءة ودون أي شكاوى من المنتفعين.

كما أكد على استمرار المرور الدوري لمهندسي الإدارة المركزية لشؤون المياه والتفتيش الفني والمالي والإداري والجهات المختصة على كافة المواقع وخاصة النقاط الساخنة، ومتابعة التزام إدارات الري بتطبيق المناسيب والتصرفات المقررة لها عند القناطر الفاصلة بين إدارات الري، ومتابعة التزام الإدارات بتطبيق المناوبات على الترع، ومتابعة مدى التزام المزارعين بزراعة الأرز طبقا للقرار الصادر بشأن المساحات المصرح لها بزراعة الأرز فقط.

كما شدد سويلم على متابعة المناسيب بنهر النيل والرياحات والترع الرئيسية عند مواقع مآخذ محطات مياه الشرب لضمان تحقيق المناسيب والتصرفات المطلوبة لتوفير إحتياجات المواطنين من مياه الشرب خاصة خلال فترة الصيف التى تشهد إرتفاع الطلب على مياه الشرب.

كما وجه باستمرار متابعة حالة الترع والمصارف للتأكد من تمام أعمال التطهيرات بها وعدم وجود حشائش تعيق إمرار التصرفات المائية، والتعامل الفوري مع أي حشائش تظهر في الترع أو المصارف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والتي تؤدى لزيادة معدلات نمو الحشائش المائية.

التنسيق بين مصلحتي الرى والميكانيكا والكهرباء

مع التأكيد على استمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع للتأكد من كفايتها لاستيفاء الاحتياجات المائية، ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية للتأكد من عدم تجاوزها للدرجات الآمنة مع متابعة حالة شبك الأعشاب لمنع دخول المخلفات لوحدات الرفع، وما ينتج عن ذلك من أضرار كبيرة بهذه الوحدات.