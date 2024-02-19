«الري» ترفع درجة الاستعداد لموسم زراعة الأرز: إزالة فورية للمشاتل المخالفة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الزراعة الصيفي، والذي يشهد ارتفاعاً في الاحتياجات المائية، بسبب زراعة الأرز الذي يعتبر المحصول الأكثر استهلاكاً للمياه بين المحاصيل الصيفية.

وقالت وزارة الموارد المائية والري إنَّه سيجرى الإعلان قريباً عن المساحة المخصصة للمحصول في 8 محافظات والتي لن تزيد هذا العام عن مليون فدان، بينما يجرى زراعة باقي المساحة بالأرز المتحمل للجفاف بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي سوف يصدر بها قرار مشترك من وزارتي الزراعة والري وكذلك أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنوياً، على أن يُنشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية.

حظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية

وأشارت إلى أنَّه يحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزاري وهي محافظات «الدقهلية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية ودمياط والقليوبية».

وأكّدت أنّها ستتولي بمشاركة أجهزة وزارة الزراعة المختصة المتابعة والمراقبة والإشراف التام مع المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن يتمّ وبشكل فوري إزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة بمشاركة أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولي الإدارة.

مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لعملية الإزالة

ولفتت إلى أنَّه سيتمّ وفقًا للقانون مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لعملية الإزالة وإخطار قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة، كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لهذا القانون، على ألا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في باب العقوبات من هذا القانون.