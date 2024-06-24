أسعار الحديد اليوم الاثنين 24-6-2024 في مصر

استقرت أسعار الحديد اليوم الاثنين 24-6-2024، في جميع الأنواع، وسجل طن حديد عز 40700 جنيه من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 في مصر، من أرض المصنع، شاملة ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لآخر تحديث معلن من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر طن حديد السويس للصلب وسجل نحو 40500 جنيه.

- استقر سعر طن حديد بشاي وسجل نحو 40700 جنيه.

- سجل سعر حديد المراكبي 38500 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد المصريين عند 40600 جنيه للطن.

سعر حديد عز اليوم

- استقر سعر طن حديد عز وسجل نحو 40700 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد العشري وسجل نحو 37500 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد الجارحي وسجل نحو 38500 جنيه للطن.