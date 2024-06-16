أسعار الحديد اليوم الأحد 16-6-2024 في الأسواق المصرية

سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد 16-6-2024 حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية، إذ بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و800 جنيه، بحسب المعلن من مصانع وشركات الحديد الاستثماري وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجلت أسعار الحديد في شركة عز نحو 40 ألفًا و800 جنيه للمستهلك للطن، بعدما تراجعت نحو 800 جنيه قبل يومين مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي بـ41 ألفًا و600 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأحد 16-6-2024 في مصر، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

بلغ سعر حديد السويس نحو 40 ألفًا و150 جنيهًا للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و450 جنيهًا للطن للمستهلك.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفًا و750 جنيهًا للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و180 جنيهًا للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

- وصل سعر حديد العلا إلى نحو 37 ألفًا و850 جنيهًا للطن للمستهلك.

- بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 39 ألفًا و650 جنيهًا للطن من المُستهلك.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و850 جنيهًا للطن للمستهلك.