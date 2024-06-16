تراجع بالمئات في أسعار الحديد اليوم الأحد 16-6-2024 مقارنة بآخر 7 أيام

شهدت أسعار الحديد اليوم الأحد 16-6-2024، تغيرات جديدة في سعر طن حديد التسليح، حيث تغيرت أسعار مواد البناء والتشييد في الآونة الأخيرة، نظرًا لتأثرها بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

وحققت أسعار الحديد تراجعا كبيرا اليوم، مقارنة بأسعار الحديد منذ أسبوع، ليخسر سعر الطن 300 جنيه للحديد الاستثماري، بعد التراجع القوي الذي تعرض الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، وفق بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار الحديد في مصر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الحديد في مصر، بعد تراجعها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.

تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 300 جنيه خلال 7 أيام حيث سجل اليوم الطن مبلغ 39 ألف جنيه.

وانخفض سعر حديد عز في الأسواق خلال الـ7 أيام الماضية، بقيمة 466 جنيها للطن ليسجل اليوم 41 ألف جنيه للطن للمستهلك.

سعر طن حديد العشري

سجل سعر طن حديد العشري، 36 ألفا و500 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن حديد المراكبي

فيما جاء سعر طن حديد المراكبي 39 ألف جنيه اليوم الأحد 16-6-2024.

سعر طن حديد عز

سجل سعر طن حديد عز اليوم 41 ألف جنيه، وسجل حديد الجيوشي مبلغ 37 ألف جنيه.