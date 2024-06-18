استقرار سعر طن الحديد في مصر.. كم سجل اليوم؟

شهد سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 18-6-2024، استقرارًا لعدد كبير الأنواع المختلفة، إذ استقر سعر حديد العشري اليوم في مصر، لسجل نحو 37500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد اليوم في مصر

واستقرت أسعار الحديد اليوم، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر حديد عز

- استقر سعر طن حديد عز اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40700 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد العشري اليوم في مصر، حيث سجل نحو 37500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، حيث سجل نحو 38500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر طن حديد السويس للصلب اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر طن حديد بشاي اليوم في مصر، إذ سجل نحو 40700 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد المراكبي اليوم في مصر، إذ سجل 38500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد المصريين اليوم في مصر، إذ سجل 40600 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.