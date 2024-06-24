فتح باب التقديم لرياض أطفال الأزهر خلال أيام.. الرابط والسن والشروط

يستعد الأزهر الشريف لفتح باب التقديم الإلكتروني لمراحل رياض الأطفال المختلفة والصف الأول الابتدائي، وذلك للدراسة في المعاهد الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025.

وأشار الأزهر الشريف عبر موقعه الرسمي، إلى أنّ التقديم سيكون متاح إلكترونيا في كل من التعليم (العادي– النموذجي- الخاص)، إذ يجب التقديم بشكل إلكتروني عبر بوابة الأزهر.

الحد الأدنى للقبول مرحلة رياض الأطفال الأزهر

وجاء الحد الأدنى للقبول في مرحلة رياض الأطفال من سن 4 إلى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

الحد الأدنى للقبول مرحلة أول ابتدائي الأزهر

وعن الحد الأدني للقبول في الصف الأول الابتدائي الأزهري سيكون من سن 6 لـ9 سنوات، وأنه في حال وجود أماكن شاغرة، سواء فى مرحلة رياض الأطفال ، أو مرحلة الصف الأول الابتدائي، سيجري النزول بالسن 6 أشهر.

رابط التقديم لرياض الأطفال الأزهر

وفور إعلان قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم رسميا خلال الأيام المقبلة، يمكن لأولياء الأمور التقديم عبر الرابط الإليكتروني الخاص برياض أطفال التعليم الأزهري.