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فتح باب التقديم لرياض أطفال الأزهر خلال أيام.. الرابط والسن والشروط

كتب:

انتصار الغيطانى
10:31 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
رياض أطفال الأزهر- تعبيرية

رياض أطفال الأزهر- تعبيرية

يستعد الأزهر الشريف لفتح باب التقديم الإلكتروني لمراحل رياض الأطفال المختلفة والصف الأول الابتدائي، وذلك للدراسة في المعاهد الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025.

وأشار الأزهر الشريف عبر موقعه الرسمي، إلى أنّ التقديم سيكون متاح إلكترونيا في كل من التعليم (العادي– النموذجي- الخاص)، إذ يجب التقديم بشكل إلكتروني عبر بوابة الأزهر.

الحد الأدنى للقبول مرحلة رياض الأطفال الأزهر

وجاء الحد الأدنى للقبول في مرحلة رياض الأطفال من سن 4 إلى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

الحد الأدنى للقبول مرحلة أول ابتدائي الأزهر 

وعن الحد الأدني للقبول في الصف الأول الابتدائي الأزهري سيكون من سن 6 لـ9 سنوات، وأنه في حال وجود أماكن شاغرة، سواء فى مرحلة رياض الأطفال ، أو مرحلة الصف الأول الابتدائي، سيجري النزول بالسن 6 أشهر.

رابط التقديم لرياض الأطفال الأزهر

وفور إعلان قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم رسميا خلال الأيام المقبلة، يمكن لأولياء الأمور التقديم عبر الرابط الإليكتروني الخاص برياض أطفال التعليم الأزهري.

 

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