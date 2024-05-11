تقديم رياض أطفال الأزهر 2024/2025 رابط التقديم والشروط

أوشكت المعاهد والمدارس الأزهرية على الانتهاء من العام الدراسي 2023/2024 لتبدأ الإجازة الصيفية وفيها يتم إعلان مرحلة تقديم رياض أطفال الأزهر 2024/2025 كالمعتاد كل عام، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وخلال السطور التالية نستعرض رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة.

خطوات تقديم رياض أطفال الأزهر 2024/2025

أوضح مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية في تصريح لـ«الوطن»، أنه خلال الأيام المقبلة سيجرى الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب تقديم رياض أطفال الأزهر 2024/2025، ويمكن وقت ذلك لأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للتقديم لأبنائهم:

أولا: النقر على رابط تقديم رياض أطفال الأزهر 2024/2025، من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من هنا.

ثانيا: اختيار اختر خدمات الأزهر الشريف.

ثالثا: الضغط على رابط التقديم لـ رياض أطفال الأزهر 2024/2025.

رابعا: قم بتسجيل بيانات الطالب وملء طلب التقديم.

خامسا: حفظ الطلب وطباعته على نسخة ورقية.

الأوراق المطلوبة لـ تقديم رياض أطفال الأزهر 2024/2025

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن الأوراق المطلوبة لتقديم رياض أطفال الأزهر 2024، كالتالي: «6 صور شخصية حديثة للتلميذ بخلفية بيضاء، صورة من البطاقة الصحية للتلميذ، تقرير طبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية، صورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين، صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي «لإثبات محل الإقامة»، الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد، أصل شهادة ميلاد الطفل».

شروط التقديم لمرحلة رياض أطفال الأزهر 2023

أشارت بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية إلى الشروط اللازم توافرها في التلميذ المتقدم حتى يتم قبوله في مرحلة رياض أطفال الأزهر 2024 والتي تتمثل فيما يلي: التقديم بالمعاهد الأزهرية مرحلة رياض أطفال يبدأ من 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، ويجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول في حالة وجود أماكن شاغرة فقط في الإدارة التي يتم تقديم التلميذ فيها.