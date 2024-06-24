جامعة الأزهر تشارك في المنتدى التثقيفي «بسواعد الشباب تبنى الأمم»

تشارك جامعة الأزهر بقيادة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة، في فعاليات المنتدى التثقيفي الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 100 طالب وطالبة من طلاب الجامعة، إيمانًا منها بأهمية الشباب ودورهم في بناء المجتمع؛ كونهم السواعد الفتية التي يبنى بها الوطن ويتقدم.

المنتدى التثقيفي

ويقام المنتدى التثقيفي في المدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية على مدار خمسة أيام تحت عنوان «بسواعد الشباب تبني الأمم»، وحرص الوفد الطلابي لجامعة الأزهر المشارك في المنتدى التثقيفي على التقاط صورة تذكارية قبيل السفر إلى محافظة الإسكندرية بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والأستاذ أشرف علي، الأمين العام المساعد، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، والأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب، ولفيف من الموظفين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.