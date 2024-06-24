جامعة الأزهر تثمّن جهود مستشفيي الحسين وسيد جلال لرعاية المرضى في عيد الأضحى

أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود رجال الجيش الأبيض بمستشفيي الحسين وسيد جلال الجامعي خلال إجازة عيد الأضحى، مؤكدًا أنّ القطاع الطبي في جامعة الأزهر حريص على أداء رسالته المجتمعية جنبًا إلى جنبٍ مع رسالته التعليمية والبحثية.

جهود رجال الجيش الأبيض

وثمّن رئيس الجامعة، الجهود الطيبة التي تمّت برعاية كلية طب بنين الأزهر في القاهرة، بقيادة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور عبده الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، وجميع الأطقم المساعدة من نواب مديري المستشفى والأطباء والتمريض والموظفين والفنيين والعمال.

استقبال حالات الطوارئ

يذكر أنّ مستشفى سيد جلال الجامعي استقبل حالات الطوارئ في العيد بعدد 5364 حالة، وأجرى 216 جراحة، كما استقبل مستشفى الحسين الجامعي حالات الطوارئ بإجمالي 3762 حالة، فضلا عن إجراء 188 جراحة.