فرصة أخيرة للمشاركة في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين.. اعرف قيمة الجائزة

يتبقى 24 ساعة فقط على إغلاق باب التقديم في المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، التي تقام برعاية صندوق رعاية المبتكرين التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعتمد على تأهيل واكتشاف الطلاب المبتكرين، وذلك في مجالات العلوم والتكنولوجيا بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

آخر موعد للتقديم

وأعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارةالتعليم العالي، أن غدا الثلاثاء سيكون آخر موعد للتقديم في المسابقة، والتي تقام سنويا ضمن برنامج «نادي الابتكار» على مستوى جميع المديريات التعليمية فى المحافظات المحتلفة، وتشمل طلاب المدارس (الدولية - والحكومية - والخاصة).

شروط الاشتراك في مسابقة الشباب المبتكرين

- المتقدمين من الطلاب المصريين فقط.

- أنّ يكون الطالب المتقدم مقيد في إحدى المدارس المرحلة الإعدادية أو الثانوية.

- موافقة إدارة المدرسة التابع لها الطلاب على المشاركة.

- ويمكن التقديم للمسابقة من خلال صندوق رعاية المبتكرين.

مجالات المسابقة

- الطاقة: (الفيزيائية - الكيميائية).

- البيئة: (الهندسة البيئية - علوم الأرض).

- الروبوتات والآلات الذكية.

- الأنظمة البرمجية: (هندسة البرمجيات- الأنظمة المدمجة).

- الذكاء الاصطناعي.

جوائز ومميزات المسابقة

- يحصل كل فريق مؤهل، على دعم مادي بقيمة 10 آلاف جنيه، للمساهمة في تمويل المشروع وتطوير الأفكار.

- يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 50 ألف جنيه.

- يحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني 30 ألف جنيه.

- يحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث 20 ألف جنيه.