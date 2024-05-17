وظائف نقابة المحامين 2024.. اعرف الشروط والتخصصات وطريقة التقديم

أعلنت نقابة المحامين عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف في تخصصات متنوعة، للعام 2024، وتشمل الفرص وظائف للمؤهلات العليا والفنيين، ما يوفر فرصًا لمختلف الدرجات العلمية، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن وظائف نقابة المحامين 2024.

التخصصات المطلوبة في وظائف نقابة المحامين 2024

وحول الحديث عن وظائف نقابة المحامين 2024،أوضحت نقابة المحامين في بيان رسمي ، أن التخصصات المطلوبة تشمل:

خريجو نظم المعلومات والحاسبات:

تخصص سوفت وير

مبرمجين

الفنيون:

فني كهرباء

فني سباكة

فني نجارة

فني تكييف وتبريد

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف نقابة المحامين 2024

ولضمان التقديم الصحيح لهذه الوظائف، يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

شهادة المؤهل الدراسي.

صحيفة الحالة الجنائية «فيش».

شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي.

وصل كهرباء أو غاز أو مياه.

كيفية التقديم على وظائف نقابة المحامين 2024

يتم تقديم طلبات التوظيف مرفقة بالسيرة الذاتية «CV» وشهادة الخبرة إلى مقر النقابة.

يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

تقدم الطلبات إلى العنوان التالي:

النقابة العامة للمحامين، 49 أ شارع رمسيس – القاهرة.