بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن تعيينات جديدة في 10 جهات.. التفاصيل الكاملة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ عبر بوابة الوظائف الحكومية عن تعيينات جديدة في 10 جهات بالقطاعين الحكومي والعام، إذ يستمر التقديم للراغبين في الحصول على هذه الوظائف بحد أقصى حتى 18 يوليو المقبل.

تفاصيل وإجراءات وطرق التقديم للوظائف

«الوطن حصلت على التفاصيل الكاملة للوظائف المعلنة من خلال نشرة بوابة الوظائف الحكومية والتي نستعرضها في التقرير التالي:

1- وظائف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: وزارة التجارة والصناعة.

وصف الوظائف: وظائف قيادية

الوظائف المطلوبة:

- رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بدمياط.

- رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية.

- رئيس الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية.

- مدير عام الإدارة العامة لمعامل اختبارات الأحياء الدقيقة.

- مدير عام الإدارة العامة لبطاقات مستلزمات الإنتاج.

- مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات التجارية والتحقق.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.

- مدير عام الإدارة العامة لمعامل اختبارات المتبقيات.

- مدير عام الإدارة العامة للجودة.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2024/06/11.

نهاية الإعلان: 2024/07/18.

طريقة التقديم للوظائف:

- التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك باليد فقط للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بمقر الهيئة الرئيسي بمطار القاهرة

- التقدم بطلب على النموذج المعد على الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الرابط التالي: www.goeic.gov.eg.

2- وظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية «وزارة النقل»

الوظائف المطلوبة:

- سائق (عن طريق التعاقد).

- ميكانيكي بحري (عن طريق التعاقد).

- فني كهرباء (عن طريق التعاقد).

- مهندس ميكانيكا (عن طريق التعاقد).

- قائد قاطره (عن طريق التعاقد).

المجموعة الوظيفية: الوظائف الحرفية وخدمة معاونة.

الغرض من الوظيفة:

توصيل العاملين بالهيئة أو البضائع إلى وجهتهم وفقاً لأوامر الشغل الصادرة من الإدارة المعنية وبالتوقيتات المحددة، مع الالتزام باتباع جميع إجراءات السلامة والحيطة، والحفاظ على العمر الافتراضي للمركبة ونظافتها، وجميع أدواتها والوقود والزيوت، وعدم استخدامها في غير الغرض المخصصة له.

آخر موعد للتقديم: 9 يوليو 2024.

3- الهيئة العامة للأبنية التعليمية «وزارة التعليم»

نوع الوظيفة: مدير إدارة الصيانة بالمناطق (أ).

المؤهل المطلوب: مؤهل هندسي عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

طريقة التقديم:

تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة الكائن في (3 ش حسن المأمؤن – مدينة نصر – القاهرة).

4- وظائف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

آخر موعد للتقديم: 2024/07/16.

نوع الوظائف: وظائف قيادية.

- رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

- رئيس الإدارة المركزية لمتابعة أداء الشركات والجهات التابعة.

- رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والموارد البشرية.

طريقة التقديم:

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الدور الخامس - غرفة رقم (5 /157 وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 9 صباحاً حتى2.30 ظهراً.

5- وظائف الهيئة العامة لميناء دمياط

نوع الوظيفة: مرشد ثالث (تعيين)

شروط المؤهل: شهادة ربان أعالي بحار ومزاولة أعمال الملاحة على السفن بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عامين وعلى ألا يزيد السن على 50 عاماً عند صدور قرار التعيين طبقاً لما نصت عليه لائحة المرشدين.

آخر موعد للتقديم: 9 / 7 / 2024.

طريقة التقديم:

التقدم باليد بطلب، باسم رئيس مجلس الإدارة على النموذج المخصص لهذا الغرض، بالإدارة المركزية للموارد البشرية بهيئة ميناء دمياط.

6- هيئة الإسعاف المصرية

نوع الوظيفة: رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية.

شروط المؤهل: بكالوريوس هندسة تخصص يواءم نوع وطبيعة العمل.

آخر موعد للتقديم : 11 / 7 / 2024

طريقة التقديم: تقدم الطلبات باليد بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية مدينة 6 أكتوبر طريق الواحات بجوار الإدارة العامة للمرور.

7- وظائف بجامعة أسوان

طريقة التقديم:

- التقديم لجامعة أسوان الإدارة العامة للموارد البشرية، الأمانة الفنية للجنة القيادات، صحاري المبني الإداري من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

- استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة القيادات علي أن يقدم الطلب باسم رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة.

- تسلم باليد ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل تاريخ نشر الإعلان أو بعد انتهاء تاريخ النشر أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات، سواء كان المتقدم من الجامعة أو من خارج الجامعة.

- على أن يكون آخر موعد للتقديم: 9 / 7 / 2024.

وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع جامعة أسوان https://aswu.edu.eg.

8- وظائف جامعة الفيوم

نوع الوظيفة: أمين عام الجامعة.

آخر موعد للتقديم: 7 / 7 / 2024.

طريقة التقديم: تقدم الطلبات باسم رئيس جامعة الفيوم على النماذج المعدة لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية للجنة الأمانة الفنية.

9- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية «وزارة النقل»

نوع الوظيفة: مدير عام منطقة.

آخر موعد للتقديم: 29 / 6 / 2024.

طريقة التقديم: تقدم الطلبات والمستندات باليد باسم رئيس مجلس الإدارة هيئة ميناء الإسكندرية 106 طريق الحرية.

ويمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة www.apa.gov.eg.

10- مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

نوع الوظيفة: مدير عام إدارة تعليمية.

آخر موعد للتقديم:27 / 6 / 2024.

طريقة التقديم: يتقدم بطلب باسم محافظ الدقهلية، مع تسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ومرفقا به 6 صور شخصية حديثه مقاس 4 × 6 و7 ملفات (أصل + 6 صور).