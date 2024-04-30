رابط بوابة الوظائف الحكومية لوظيفة معلم مساعد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عبر ‎بوابة الوظائف الحكومية، مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعاقد مع 18886 في وظيفة معلم مساعد مادة للصفوف الابتدائية الرابع- الخامس- السادس ضمن مسابقة المعلمين.

موعد التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية

ووفقا لما هو معلن من قبل الجهاز، يفتح الجهاز باب التقديم لطلبات الالتحاق بمسابقة معلم مادة من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل من خلال هذا الرابط.

وتهدف وظيفة معلم مساعد لسد العجز في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي وذلك بجميع محافظات الجمهورية، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

بوابة الوظائف الحكومية تحدد شروط المتقدمين

ووفقا لبوابة الوظائف الحكومية المنشور عليها الإعلان فإن شروط التقديم للمسابقة جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم للمسابقة متمتعًا بالجنسية المصرية.

- محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

-ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- لا يزيد سن المتقدم على 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

- ضرورة اجتياز الاختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- أهمية اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يجب اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

- التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.