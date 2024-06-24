لطلاب الثانوية العامة.. مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2024-2025
كتب:
أحمد أبوضيف
12:07 م | الإثنين 24 يونيو 2024
جامعة الأهرام الكندية
تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، وأعلنت بعضها رسوم العام الدراسي الجديد، ومنها مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2024-2025 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2024-2025.
مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2024 - 2025
وترصد السطور التالية مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2024-2025 لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، بحسب بيان صادر عن الجامعة، كما يلي.
- مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 150 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الصيدلة اكليينكال: 120 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الصيدلة فارما: 100 ألف جنيه.
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.
- مصاريف كلية طب علوم الحاسب: 70 ألف جنيه.
- مصاريف كلية التصميم والفنون: 55 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الهندسة: 55 ألف جنيه
- مصاريف كلية إدارة الأعمال: 60 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الإعلام: 50 ألف جنيه.
- مصاريف كلية اللغات والترجمة: 50 ألف جنيه.