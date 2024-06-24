لطلاب الثانوية العامة.. مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2024-2025

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، وأعلنت بعضها رسوم العام الدراسي الجديد، ومنها مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2024-2025 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2024-2025.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2024 - 2025

وترصد السطور التالية مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2024-2025 لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، بحسب بيان صادر عن الجامعة، كما يلي.

- مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 150 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة اكليينكال: 120 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة فارما: 100 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب علوم الحاسب: 70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التصميم والفنون: 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

- مصاريف كلية إدارة الأعمال: 60 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام: 50 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة: 50 ألف جنيه.