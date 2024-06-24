مصارع يتقدم لخطبة حبيبته داخل الحلبة.. لماذا رفضت أمام 20 ألف مشجع؟

لم يتوقع المصارع التشيكي لوكاس بوكوفاز، أن تكون الحلبة التي طالما خاض بها العديد من المواجهات وسط آلاف المشجعين، ستكون شاهدة على لحظة صادمة كانت بطلتها حبيبته، التي كان يسعى للزواج منها، بعد قصة حب جمعت بينهما خلال السنوات الماضية.

بوكوفاز، الذي يعد أحد نجوم الفنون القتالية المختلطة (MMA)، رغم تلقيه الهزيمة في إحدى مبارياته ببطولة Clash of the Stars منذ أيام، قرر أن تكون نهاية اليوم سعيدة، بعد أن جهز مفاجأة لحبيبته تحت أنظار 20 ألف مشجع حين ركع على ركبته، مقدما طلب الزواج منها.

مصارع يتعرض للإحراج داخل الحلبة

المفاجأة كانت في رد فعل حبيبة المصارع، التي قررت إحراجه أمام الجماهير الحاضرة، لترفع يديها في إشارة إلى رفضها لطلب الزواج، بعد أن اتهمت حبيبها بخيانتها مع امرأة أخرى، وسط صيحات المشجعين الذين احتشدوا داخل صالة الألعاب الرياضية.

لماذا رفضت خطيبة المصارع التشيكي طلب الزواج أمام 20 ألف مشجع؟

لم يصمت «بوكوفاز» أمام الإهانة التي تعرض لها وسط مشجعيه، حيث نفى بعد ذلك عبر حسابه على «إنستجرام» الاتهامات التي وجهت له بالخيانة، ما أثار تعاطف متابعيه، خاصةً بعد انتشار المقطع الذي رفضته خلاله حبيبته داخل الحلبة.

وكتب أحد متابعي المصارع: «خسارتان في دقيقتين، إنها ليلة سيئة في كتاب أي شخص»، بينما وجد آخر أن بوكوفاز كان بإمكانه اختيار توقيت عرضه بشكل أفضل، معلقا: «اعرف متى تختار اللحظة».