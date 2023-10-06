عملاق وبطل مصارعة.. تفاصيل القبض على أول أسير إسرائيلي بحرب الاستنزاف

كشف اللواء يسري عمارة، الذي أسر العقيد عساف ياجوري، عن تفاصيل أول أسير إسرائيلي في حرب الاستنزاف.

ونوَّه اللواء يسري عمارة، خلال عرض فيلم تسجيلي بعنوان «مدن على خط النار.. سنوات الصمود والنصر» على شاشة قناة «صدى البلد»، أنه خلال حرب الاستنزاف سنة 1969 تم أسر العقيد عساف خلال اتجاه دوريته من بورسعيد للسويس.

ولفت عمارة إلى أنه عقب أسر «ياجوري» قامت إسرائيل بعدة غارات لإنقاذه، لكنهم فشلوا في ذلك.

وبشأن طريقة إخفاء العقيد الإسرائيلي، علق اللواء يسري عمارة قائلا: «كنت ملازم وكان معايا 4 ضباط صف ولقيت عملاق، بطل مصارعة إسرائيلي، وجرجرناه في ملجأ ونام على سريري، وكان بيتكلم عربي كويس، وسألني عن أسمائنا كلنا وقلت له في صوت واحد كلنا جمال عبد الناصر».

واستكمل قائلا: «سمّعته نشرة أورشليم القدس الساعة 7 واللي قالوا فيها عنه الكوماندوز المصري اقتحم القناة، ودوريتنا تعاملت معاه، وتم فقد أحدهم وضابط من عندنا، وقمنا بالرد عليه ودمرنا موقع المشاة بالكامل، وقلت له مين بقا اللي كداب إحنا ولا أنتم».