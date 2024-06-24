كم تكلفة تسجيل شقة في الشهر العقاري؟

تسعى الدولة المصرية دائمًا للتيسير على المواطنين، خاصة فيما في تسجيل الشقق والعقارات بعد إدخال تعديلات على قانون الشهر العقاري، الأمر الذي سٌهل إجراءات التسجيل، ونشرح لكم في التقرير التالي تكلفة تسجيل العقارات والمدة المطلوبة لذلك.

التسجيل في الشهر العقاري لايتجاوز 10 الآف جنيه

وقال مصدر في الشهر العقاري في تصريحات لـ«الوطن»، إن تسجيل الشقق من أهم الإجراءات بعد البيع، حتى تنتقل الملكية بشكل نهائي إلى صاحبها، مشيرًا إلى أن قيمة التسجيل لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وأضاف المصدر أن الـ10 آلاف جنيه تشمل الرفع المساحي بقيمة 4000 جنيه ورسوم الشهر العقاري والتي تقدر تقريباً بـ4000 جنيه، مشيراً إلى أن باقي المبلغ ينفق على إجراءات ثانوية مثل استخراج الشهادات العقارية.

37 يوما للتسجيل

وأشار المصدر إلى أن مدة تسجيل الشقة في الشهر العقاري تستغرق 37 يوماً، بشرط استيفاء كافة الأوراق المطلوبة، ومنها عقود البيع، والشهادات العقارية، والرفع المساحي، وإيصالات المرافق، وبطاقة الرقم القومي للشخص لتحديد النموذج الذي سوف يسجل عليه المواطن.