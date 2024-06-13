مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية مدينة نصر.. اعرف الأوراق المطلوبة

تزامنًا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة يرغب العديد من الطلاب بعد ظهور النتيجة الالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد، ومن بينها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الموجود في منطقة مدينة نصر، والمُعتمد من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

وبالنسبة لمصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في مدينة نصر، وفقًا للعام الماضي 2023، هي 5367 جنيها مصريا، فضلًا عن أن مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

وهناك عدد من الأوراق يجب على الطلاب استيفائها قبل الالتحاق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة وذلك وفقًا للمُعلن على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

1- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها.

2- عدد 8 صور شخصية.

3- أصل شهادة الميلاد.

4- صورة بطاقة الطالب.

5- صورة بطاقة ولى الأمر.

6- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.

7- نموذج 2 جند من مديرية الأمن للذكور.

8- نموذج 6 جند من القسم التابع له لمن بلغ 19 عاما.

9- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.