ضبط مخدرات بمليوني جنيه بحوزة عناصر إجراميين في المنوفية والمنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن المنوفية والمنيا قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:-

ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهما 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام.

ضبط 4 عناصر إجرامية لـ2 منهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- وبندقية آلية- و2 فرد خرطوش- وخزينتين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- وسيارة- ودراجتين ناريتين- وسلاح أبيض- وميزان حساس).

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,990 مليون جنيه تقريبا.