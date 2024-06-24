مصادر حكومية: الأحد المقبل إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

قالت مصادر حكومية إن حسن شحاتة وزير العمل، سوف يصدر قرارات خلال ساعات قليلة بشأن بموعد إجازة ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص.

الأحد إجازة رسمية بأجر كامل بمناسبة ثورة 30 يونيو

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إن قرار وزير العمل، باحتساب يوم الأحد المقبل إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو، يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم، باعتماد يوم الأحد 30 يونيو الجاري إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال السنوي بثورة 30 يونيو.

وأوضحت المصادر أن قرار إجازة 30 يونيو الذي سيصدر خلال ساعات قليلة، سوف يستفيد منه نحو 15 مليون عامل في القطاع الخاص يعملون بالمنشآت الخاضعة لقانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل.

جواز تشغيل العامل خلال إجازة 30 يونيو

وأضافت المصادر أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل يوم الأحد، وهو إجازة رسمية بأجر كامل، إذا تطلبت حاجة العمل إلى جهود العامل خلال يوم الإجازة مقابل تعويض مالي بمنحه مثلي الأجر من مرتبه الشهري الأساسي عن اليوم الذي يحضر فيه إلى العمل في يوم الإجازة الرسمية، وذلك وفقا لنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل بالقطاع الخاص إذا اقتضت مصلحة العمل والمنشأة التي يعمل بها، الحضور والتواجد في مقر العمل وعدم الحصول على الإجازة الرسمية بضوابط حددها نص المادة 52 وبنودها الفرعية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا ، اليوم الاثنين، باعتبار يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.