مصادر: قرار وزاري بشأن موعد إجازتي عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاص خلال ساعات

قالت مصادر حكومية إنّ وزارة العمل تستعد لإعلان قرار بشأن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاص، بعد قرار مجلس الوزراء اليوم باعتماد يومي الأحد والاثنين 5 و6 مايو المقبل إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال وشم النسيم.

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاص

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ وزارة العمل ستصدر خلال ساعات قرارا بشأن إجازتي عيد العمال وشم النسيم يومي الأحد والاثنين 5 و6 مايو المقبل، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، لافتة إلى أنّ القرار يستفيد منه نحو 15 مليون عامل في القطاع الخاص يعملون بالمنشآت الخاضعة لقانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل.

يومان إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

وأضافت المصادر أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم عيد العمال وشم النسيم حال حاجة العمل إلى جهوده، مقابل تعويض مالي بمنحه مثلي الأجر من مرتبه الشهري الأساسي عن كل يوم يحضر فيه إلى العمل في يوم الإجازة الرسمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين الأول بأن يكون يوم الأحد 5 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلا من الأربعاء 1 مايو، والثاني بأن يكون يوم الاثنين 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.