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ضبط مخدرات متنوعة بحوزة عنصر إجرامي في مطروح

كتب:

محمد بركات
12:32 م | الإثنين 24 يونيو 2024
مواد مخدرة

مواد مخدرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح، قيام (عنصر إجرامي له معلومات جنائية)، بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى ضبط المتهم، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 5 كيلوجرامات- كمية لمخدر الهيروين)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2 مليون و510 آلاف جنيه).

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