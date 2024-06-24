شروط القبول في مدارس «stem» للمتفوقين 2024 بـ5 محافظات

تعد مدارس المتفوقين stem أهم بدائل الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية، إذ تتبع المدرسة وزارة التربية والتعليم بدعم ومنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومُتواجدة في عدة محافظات، منها كفرالشيخ والإسكندرية والغردقة والدقهلية الإسماعيلية.

تقدم «الوطن»الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس المتفوقين stem، وكل ما يتعلق بنظام تعليمي ومنظومة مؤهلة لدراسة التكنولوجيا، والعديد من المواد الدراسية في مصر من خلال السطور التالية.

طريقة التقديم في مدارس المتفوقين stem

يجب على المتقدم سحب استمارة التقديم لمدارس المتفوقين وملء البيانات، ثم اجتياز امتحان القبول، ويُوزع الطلاب حسب درجاتهم في الامتحان.

يحدد الطالب الرغبة الأولى محافظته التي يقيم فيها.

على الطالب أن يحدد الرغبة الثانية باختيار أقرب المحافظات منه.

تبلغ مصروفات مدارس المتفوقين 3 آلاف جنيه، أول السنة شاملة تأمين اللاب.

بعد انتهاء الدراسة يتم تسليم اللاب توب، واستلام 2000 جنيه.

كما توفر مدارس stem الدراسة باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية أو الألمانية، ويضاف إليها الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية والتربية الدينية، ومواد أخرى مثل تعرف بـ«Electronics, Robotics».

شروط التقديم في مدارس المتفوقين stem

- أن يكون الطالب حاصلا على 98% في المجموع الكلي بالصف الثالث الإعدادي.

- الحصول على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من مواد «العلوم- أو الرياضيات- أو اللغة الإنجليزية».

- أن يكون الطالب حاصلا على 95% من المجموع الكلي بمرحلة إتمام التعليم الأساسي.

-الحصول على الدرجة النهائية في مادتين في السابق ذكرهم.

- ألا يكون الطالب قد رسب في أي عام دراسي ماضي.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 17 عاما، ولا يقل عن 14 عاما.

- اجتياز اختبارات القبول لمدارس المتفوقين stem.