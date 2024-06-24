ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال بداية الأسبوع وسط ترقب لبيانات التضخم

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال بداية تعاملات الأسواق العالمية اليوم الاثنين، في أسبوع صدور العديد من البيانات الخاصة التضخم التي ستتحكم بشكل رئيسي في شهية المستثمرين وحركة أعضاء الفيدرالي فيما تبقى من 2024.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وارتفعت أسعار الذهب في العقود الآجلة الآن بقيمة 0.26% إلى 2337 دولارًا للأوقية، فيما ترتفع العقود الفورية لأسعار الذهب بقيمة 0.14% لتسجل 2324 دولارًا للأوقية، ولا يزال مؤشر الدولار محافظًا على مستواه أعلى من 105 نقطة، وفق موقع «إنفيستينج».

وخلال نهايات الأسبوع الماضي، تعرضت أسعار الذهب لضغط كبير بسبب قوة الدولار الأمريكي الذي عاد إلى أقوى مستوياته منذ بداية مايو الماضي، وجاءت قوة الدولار مدفوعة باستبعاد المتداولين والمستثمرين أي تخفيضات في سعر الفائدة الأمريكية على المدى القريب.

توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

وأدت البيانات إلى زيادة المخاوف من أن قوة الاقتصاد الأمريكي ستمنح الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الحيز لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويتحول التركيز الآن إلى حد كبير إلى البيانات القادمة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدورها يوم الجمعة، وتُعد هذه القراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي ومن المرجح أن تكون عاملاً في توقعات خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أنَّ تُظهر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي بعض التراجع في التضخم، ولكن من المتوقع أن تظل أعلى بكثير من الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وتشير العديد من الاحتمالات إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على المدى الطويل يبشر بالخير بالنسبة للمعادن الثمينة، نظرًا لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول غير ذات العائد.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنَّ البنك المركزي في وضع جيد ولديه القوة اللازمة لتحقيق أهدافه، ولكنه سيستفيد من المزيد من المعلومات في الأشهر المقبلة.