ارتفاع أسعار الذهب عالميا منذ بداية الأسبوع عند 2335 دولارا للأونصة

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ظل بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة التي صدرت أمس.

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعا خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 2335 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2329 دولارا للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 2332 دولارا للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

ويحاول سعر الذهب الاستقرار وتثبيت أقدامه فوق المستوى 2325 دولارا للأونصة بعد ارتفاعه أمس ليغلق فوق هذا المستوى، لكن ضعف أحجام التداول اليوم بسبب عطلة الأسواق الأمريكية قد يحد فرص استمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي.

أسباب ارتفاع الأسعار العالمية

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب اليوم بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة التوقعات بأنّ البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث أظهرت البيانات الصادرة أنّ مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت في مايو، ما يشير إلى أنّ النشاط الاقتصادي ظل ضعيفا في الربع الثاني.

من جهة أخرى، تتداول عوائد السندات الحكومية الأمريكية قرب أدنى مستوياتها منذ 10 أسابيع في ظل التوقعات التي تتزايد تدريجيا في الأسواق بخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، ما أثر على مستويات الدولار الأمريكي الذي يتراجع اليوم للجلسة الثالثة على التوالي.

يذكر أنّ التوقعات أخيرة لأعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أظهرت خفضا واحدا فقط لأسعار الفائدة هذا العام، ولكن توقعات الأسواق تميل إلى مزيد من الحذر، والتي يبدو أنّها تجد تأكيدًا من ضعف البيانات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الذهب، كما أنّ خفض أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه، ورغم أنّ البيانات الأخيرة تظهر اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار، يبحث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مزيد من التأكيد على أنّ التضخم يهدأ.

وينصب تركيز السوق الآن على بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الخميس ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة، وخلال الفترة الماضية تأثر الذهب سلبا بإعلان البنك المركزي الصيني أنّه توقف عن شراء الذهب في مايو الماضي، لينهي سلسلة من 18 شهرا متتالية استمر خلالها في شراء الذهب وزيادة احتياطاته.