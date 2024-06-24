آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.. «اعرف عيار 21 بكم؟»

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 24-6-2024، مستقرة تزامنا مع انخفاض الطلب على المعدن الأصفر، ووسط ترقب كثيرين لحركة العرض والطلب وافتتاح التعامل في البورصة العالمية.

سعر جرام الذهب

وأشارت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية ومؤسسة جولد ببليون لتداول الذهب، إلى وجود استقرار نسبي واضح في بداية تعاملات اليوم، إذ سجلت أسعار الشراء لعيار 21 مبلغ 3145 جنيها دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وذكرت شعبة الذهب أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل الآن 3594 جنيها، علما بأنّه العيار الأعلى سعرا في مصر، ويستخدم في صناعة السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 عند مستوى 2696 جنيها في التعاملات وهو العيار الأكثر مبيعا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وجاء سعر الذهب عيار 14 عند نحو 2097 جنيها للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، عند مستوى 25 ألفا و160 جنيها، فيما يصل وزن 8 جرامات من عيار 21.