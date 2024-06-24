مدارس بعد الإعدادية 2024 في المحافظات.. تبدأ من مجموع 140 درجة

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية في البحث عن المدارس التي يمكنهم الالتحاق بها لتكون وسيلتهم لتحديد مستقبلهم العملي، حيث بدأت المحافظات في إعلان تنسيق الثانوية العامة، والمدارس بعد الإعدادية 2024 التي من بينها التمريض، وذلك كي يتسنى لكل طالب وطالبة الالتحاق بالمدرسة المناسبة له وفقًا لمجموعه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مدارس بعد الإعدادية 2024 بمجموع يبدأ من 140 درجة حتى 200 درجة، والخريطة المدارس للبنات والبنين.

مدارس بعد الإعدادية بمجموع 140 درجة

وفيما يخص مدارس بعد الإعدادية التي تقبل مجموع 140 درجة، فإنّها تتضمن مدارس تجارة نظام 3 سنوات بالجيزة، ومدارس الزراعة بالمحافظات، وبعض أقسام مدارس الصنايع.

مدارس بعد الإعدادية بمجموع 170

واعتمد عدد من المحافظين تنسيق مدارس بعد الإعدادية بمجموع 170 درجة، والتي وصل عددها نحو 16 محافظة إلى الآن، حيث يمكن للطلاب الحاصلين على 170 درجة بمحافظة الجيزة الالتحاق بمدارس الدبلومات الفنية 2024 زراعي، وكذلك الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 سنوات تجاري، وكذلك الأقسام الزخرفية في محافظة دمياط.

مدارس بعد الإعدادية بمجموع 200

وتوجد مدارس بعد الإعدادية بمجموع 200 للبنات والبنين في المحافظات كافة، وأبرزها محافظة الجيزة مثل مدارس التعليم والتدريب المزدوج، والمدارس الفندقية في المحافظات، وكذلك الثانوية الفنية، والثانوية التجارية نظام الـ5 سنوات.

مدارس بعد الإعدادية بمجموع 230

وتضمنت مدارس بعد الإعدادية بمجموع 230 درجة، الجيزة ثانوي صناعي بنات بمحافظة الجيزة، ومدرسة الجيزة الكهربية ثانوي صناعي بنين وإعداد مهني، وطباعة الهرم، وطباعة إمبابة ثانوي صناعي بنين، والمنوات ثانوي صناعي بنات، والميدان ثانوي صناعية بنات وإعداد مهني، والحوامدية ثانوي صناعي بنات، والقبابات ثانوي صناعي مشترك، وأطفيح الثانوية الصناعية بنات، و6 أكتوبر الفنية المتقدمة، والصف ثانوي صناعي بنين في زرزارة، وكذلك مدارس التعليم الفندقي في المحافظات، والدبلومات التجارية.

بدائل الثانوية العامة 2024،

وتضم مختلف المحافظات فرصا مميزة للطلاب للدراسة في مدارس بعد الإعدادية التي تأتي ضمن أبرز بدائل الثانوية العامة 2024، مثل مدارس التمريض بعد الإعدادية، والعربي للتكنولوجيا التطبيقية، والضبعة النووية الثانوية، والإمام الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الطاقة الشمسية، ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي، وغبور للسيارات، والسويدي للتكنولوجيا التطبيقية، وفولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، والتكنولوجيا التطبيقية الميكاترونيات الثانوية، ومدارس WE للإتصالات، وإلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والمجمع التكنولوجي المتكامل، والسكك الحديد والطرق، وإيجيبت جولد.