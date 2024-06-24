دورات مدعمة في الغوص من «الشباب والرياضة».. إليك شروط التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تقديم دورات مدعّمة في مجال الغوص، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وهي تعتبرالدورة الثانية والأخيرة في الغوص (النجمة الأولى).

تأتي تلك الدورة ضمن مبادرة «مصر بلا غرقى»، وتعتبر الدورة مُدعمة للطلبة والخريجين، وستكون خلال الفترة من 7 وحتى 11 يوليو القادم بمحافظة الإسكندرية.

شروط الالتحاق

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، بعض الشروط لمن يرغب في التقدم للدورة وجاءت كالتالي:

أن يكون المُتقدم من مواليد 2009 فيما أكثر.

3 صور شخصية حديثة.

3 صور للبطاقة الشخصية سارية.

شهادة صحية «باطنة وأنف وأذن».

اجتياز الأختبار المبدئي «200 م سباحة».

مميزات الاشتراك بالدورة التدريبية

حصول الدارس على كارنيه.

حصول الدارس على شهادة مُعتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

الحصول على النجمة الأولى في مجال الغوص.

كما أشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أنّه بعد اجتياز المتقدم للامتحان المبدئي والمُقرر انعقاده يوم الجمعة 5 يوليو المقبل الساعة 12 ظهرًا في المركز الأولمبي بالمعادي، يستكمل المتقدم إجراءات الحجز بدفع 1800 جنيه.