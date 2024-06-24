مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2024 - 2025 لجميع الطلاب

أكد الدكتور منصور حسن، عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والأهلية، أن جامعة بني سويف الأهلية ستعلن خلال الأيام المقبلة مصاريف العام المقبل، لجميع الطلاب سواء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مصاريف الجامعة ستكون مقاربة لنظيرتها من الجامعات الأهلية، وأقل بكثير من الجامعات الخاصة.

مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2024 - 2025

وأشار إلى أن جامعة بني سويف تراعي الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فالجامعات الأهلية الجديدة لا تهدف إلى الربح، بل تسعى إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة، من أجل إخراج كوادر تعليمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل إقليميا ودوليا.

الحدود الدنيا للقبول

وتابع أن الإعلان عن المصروفات سيكون من خلال مكاتب شئون الطلاب في الجامعة لجميع الطلاب، منوها إلى أن الحدود الدنيا للقبول بالكليات سيكون بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 للجامعات الحكومية.