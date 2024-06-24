لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مصاريف جامعة 6 أكتوبر لعام 2024-2025
كتب:
أحمد أبوضيف
01:33 م | الإثنين 24 يونيو 2024
جامعة 6 أكتوبر
كشفت تقارير صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات رسوم العام الدراسي الجديد، وتضمنت مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024 - 2025 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024، وذلك استعدادًا لقبول الطلاب الجدد وفتح باب التقديم لهم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.
مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024 - 2025
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2024 - 2025 بالجنيه المصري لطلاب الثانوية العامة 2024 وفقا لتقرير صادر عن الأعلى للجامعات:
** مصاريف كلية الطب والجراحة 2024-2025: 160ألف جنيه.
** مصاريف كلية طب الاسنان 2024-2025: 135 ألف جنيه.
** مصاريف كلية الصيدلة 2024-2025: 90 ألف جنيه.
** مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2024-2025: 85 ألف جنيه.
** مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 2024-2025: 50 ألف جنيه.
** مصاريف كلية التمريض 2024-2025: 40 ألف جنيه.
** مصاريف كلية الهندسة 2024-2025: 65 ألف جنيه.
** مصاريف كلية الإعلام 2024-2025: 45 ألف جنيه.
** مصاريف كلية علوم الحاسب 2024-2025: 60 ألف جنيه.
** مصاريف كلية الفنون التطبيقية 2024-2025: 55 ألف جنيه.
** مصاريف كلية التربية 2024-2025: 35 ألف جنيه.
** مصاريف كلية اللغات 2024-2025: 42 ألف جنيه.
** مصاريف كلية الإدارة 2024-2025: 40 ألف جنيه
** مصاريف كلية السياحة 2024-2025: 21 ألف جنيه.