تنسيق التمريض 2024 بمحافظة المنوفية.. ما شروط التقديم؟

كشفت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن تنسيق التمريض 2024، عقب اعتماده بالأمس من اللواء المحافظ إبراهيم أبو ليمون، حيث تعتبر هذه المدارس أحد بدائل الثانوية العامة التي يهتم بها الطلاب تمهيدًا للتقديم بها خلال هذه الأيام.

تنسيق التمريض 2024 بمحافظة المنوفية

وأضافت مديرية الصحة، أن تنسيق التمريض 2024 محافظة المنوفية ليس له حد أدنى من الدرجات، بسبب أن كل مدرسة تقبل أعلى 30 طالبًا في المجموع، بشرط أن تتوفر به الشروط اللازمة، ويوجد 16 مدرسة تمريض موزعة على المراكز تقبل طلاب الشهادة الإعدادية.

شروط وأوراق التقديم

وقالت الدكتورة إيمان مصطفى مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشئون الصحية، إنه يوجد عدد من الشروط الواجب توافرها للمتقدم وهي:

1- أن يكون في نفس المركز الموجود به مدرسة التمريض.

2- أن يكون ضمن أفضل 30 مجموع لكي يتم قبوله.

3- النجاح في الكشف الطبي والهيئة.

الأوراق المطلوبة:

1- شهادة بيان الدرجات من المدرسة.

2- صورة شهادة الميلاد.

3- صور شخصية.

4- سحب ملف الطالب من المدرسة بواسطة ولي الأمر.

مدة الدراسة والتوظيف بالمعهد

وأضافت «إيمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدة الدراسة في مدرسة التمريض يكون 3 سنوات وبعدها يتم توظيفه في أحد المستشفيات، وهناك بعض الطلاب بعد الانتهاء من المدرسة يستكلوا دراستهم الجامعية من خلال دخول كلية التمريض، مؤكدة أن المدارس البديلة للثانوية العامة توجد في جميع المراكز كالتالي:

1- مدرسة شبين بنين

2- مدرسة منوف بنات

3- مدرسة الحامول بنات

4- مدرسة سدود بنين

5- مدرسة فيشا الكبرى بنات

6- مدرسة الشهداء أساسية بنات

7- مدرسة زاوية الناعورة بنات

8- مدرسة زاوية الناعورة بنين

9- مدرسة دناصور بنات

10- مدرسة السادات بنين

11- مدرسة السادات بنات

12- مدرسة تلا بنات

13- مدرسة سرس الليان بنات

14- مدرسة أشمون بنات

15-مدرسة قويسنا ميت بره بنات

16- مدرسة بركة السبع بنات.