«التعليم»: بدء التحويلات إلكترونيا بين المدارس 1 يوليو

اجتمع أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمجلس أمناء أكتوبر الجديدة، بحضور المهندس طارق الجيوشي رئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة، والدكتور محمد عبد المنعم وكيل مجلس الأمناء، والمهندسة عزة رئيس لجنة التعليم بالمجلس، ونهى عمران، وباقي أعضاء مجلس أمناء أكتوبر الجديدة.

التحويلات بين المدارس ستكون إلكترونياً

وفيما يخص التحويلات بين المدارس، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنّ التحويلات بين المدارس ستكون إلكترونيا وستبدأ اعتبارًا من 1يوليو إلى 15 أغسطس 2024.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة توفير مركز لرعاية الموهوبين بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، بمدرسة الإمام محمد عبده الرسمية لغات، وألزم مدير عام الإدارة بمتابعة تنفيذ ذلك على أن يضم المركز مجموعة من المشرفين لتنمية المواهب للطلاب، وتفعيل الأنشطة الرياضية بكافة أقسامها، ورعاية الموهوبين في الألعاب الفردية وكرة القدم، واكتشاف وتنمية الموهوبين في المسرح والإلقاء والصحافة والإعلام.