موعد اختبارات المتقدمين للمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، عقد امتحانات القبول (admission) بالمدرسة المصرية الدولية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي، يوم الثلاثاء 2 يوليو، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا في مواد (اللغة العربية -Math- English)؛ وذلك في المناهج التي تم دراستها في الصفوف الدراسية السابقة، وذلك لمن قام بتسليم المستندات بالمدرسة.

تعليمات للمتقدمين للمدرسة المصرية الدولية

ووجهت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد في بيان علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، تعليمات للمتقدمين بالمدرسة اتباع التعليمات الآتية:

- إحضار أدوات الكتابة المناسبة.

- ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا للصف الأول الابتدائي.

- مدة امتحان الصفين الأول، والثاني الابتدائي لمدة ساعة ونصف.

- مدة امتحان الصف الثالث، والرابع الابتدائي لمدة ساعتين.

- مدة امتحان الصف الخامس الابتدائي لمدة ساعتين ونصف.